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У Києві розпочали демонтаж пам'ятника Переяславській раді під колишньою Аркою дружби народів

У Києві розпочали демонтаж пам'ятника Переяславській раді під колишньою Аркою дружби народів

Київ • УНН

 • 26698 перегляди

У Києві розпочався демонтаж масивної композиції на честь Переяславської ради під Аркою Свободи українського народу (колишньою Аркою Дружби народів) - після багатоденного процесу пам'ятник буде зберігатися в Державному музеї авіації.

У Києві розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу" (колишньою Аркою дружби народів). Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію КМДА.

Деталі

"Міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу". Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна", - йдеться в повідомленні КМДА у вівторок.

Композиція, як вказано, складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 кг.

Зазначається, що попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.

Надалі, як зазначається, монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Доповнення

Міністерство культури та інформаційної політики України вирішило, що Арка "Свободи українського народу" (Арка дружби народів) у Києві більше не є пам'яткою, тож може бути демонтована.

Перед цим в Українському інституті національної пам'яті заявили, що Арка дружби народів в Києві символізує імперську політику росії й підлягає демонтажу.

В Українському інституті національної пам'яті пояснили, що експертна комісія ухвалила рішення щодо потреби демонтажу Арки дружби народів. Реалізація цього рішення та врахування порад експертної комісії УІНП залежить від міської влади та Міністерства культури й інформаційної політики.

У Департаменті культури КМДА заявляли раніше, що під час повномасштабної війни витрачання значних коштів з міського бюджету на проведення робіт з демонтажу арки "Свободи українського народу" (Арка дружби народів) не є найнагальнішим питанням.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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