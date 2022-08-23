Сводка Генштаба: ВСУ отразили атаки противника по нескольким направлениям
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Генштаб в своем новом отчете сообщили, что ВСУ отразили атаки противника по нескольким направлениям, пишет УНН.
Детали
Вблизи Бахмута противник безуспешно пытался провести разведку боем, а также совершить штурм в районе Соледара и Кодемы.
Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
На Авдеевском направлении оккупанты наносили авиаудары возле Марьинки, а также пытались наступать в районе Красногоровки и Первомайского, но ВСУ заставили их отойти.
Возле Славянского противник вел огонь из танков, ствольной артиллерии и РСЗО, а также наносил авиаудары вблизи Богородичного.
Напомним
Оккупанты на 5 направлениях старались провести разведку боем и запусками БпЛА.