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Окупанти на 5 напрямках старалися провести розвідку боєм та запусками БпЛА, — Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Генштаб у своєму свіжому звіті повідомив, окупанти на 5 напрямках старалися провести розвідку боєм та запусками БпЛА. Про це інформує УНН.

Окупанти на 5 напрямках старалися провести розвідку боєм та запусками БпЛА, — Генштаб

Деталі

Розпочалася 181 доба героїчного протистояння Української російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних районах противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії 12 населених пунктів. Для розвідки позицій наших військ та коригування вогню артилерії задіяв БпЛА.

На Бахмутському напрямку противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Вживає заходів з поповнення втрат. З метою ведення повітряної розвідки активно задіяв БпЛА.

Нагадаємо

ООН створила групу з розслідування вибухів в Оленівці, але ця група не може розпочати роботу.

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