Оккупанты на 5 направлениях старались провести разведку боем и запусками БпЛА, — Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Генштаб в своем свежем отчете сообщил, что оккупанты на 5 направлениях старались провести разведку боем и запусками БпЛА. Об этом информирует УНН.
Детали
Начались 181 сутки героического противостояния русскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.
Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.
В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии 12 населенных пунктов. Для разведки позиций наших войск и коррекции огня артиллерии задействовал БпЛА.
На Бахмутском направлении противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.
В Южнобужском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.
Напомним
ООН создала группу по расследованию взрывов в Оленовке, но эта группа не может начать работу.