Оккупанты на 5 направлениях старались провести разведку боем и запусками БпЛА, — Генштаб

Детали

Начались 181 сутки героического противостояния русскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии 12 населенных пунктов. Для разведки позиций наших войск и коррекции огня артиллерии задействовал БпЛА.

На Бахмутском направлении противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

В Южнобужском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.

Напомним

ООН создала группу по расследованию взрывов в Оленовке, но эта группа не может начать работу.