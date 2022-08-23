Зведення Генштабу: ЗСУ відбили атаки противника на кількох напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Генштаб у своєму новому звіті повідомили, що ЗСУ відбили атаки противника на кількох напрямках, пише УНН.
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Поблизу Бахмута противник безуспішно намагався провести розвідку боєм, а також здійснити штурм у районі Соледара та Кодеми.
Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
На Авдіївському напрямку окупанти завдавали авіаудари біля Мар'їнки, а також намагалися наступати в районі Красногорівки та Первомайського, але ЗСУ змусили їх відійти.
Біля Слов'янська противник вів вогонь із танків, ствольної артилерії та РСЗВ, а також завдавав авіаудари поблизу Богородичного.
Нагадаємо
Окупанти на 5 напрямках старалися провести розвідку боєм та запусками БпЛА.