Зведення Генштабу: ЗСУ відбили атаки противника на кількох напрямках

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Поблизу Бахмута противник безуспішно намагався провести розвідку боєм, а також здійснити штурм у районі Соледара та Кодеми.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Авдіївському напрямку окупанти завдавали авіаудари біля Мар'їнки, а також намагалися наступати в районі Красногорівки та Первомайського, але ЗСУ змусили їх відійти.

Біля Слов'янська противник вів вогонь із танків, ствольної артилерії та РСЗВ, а також завдавав авіаудари поблизу Богородичного.

Нагадаємо

Окупанти на 5 напрямках старалися провести розвідку боєм та запусками БпЛА.