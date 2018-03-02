Свалка опасных отходов продолжает травить полтавчан - Самопомич
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Полтаве почти месяц не могут убрать свалку разбитых газоразрядных ламп. Об этом сообщает полтавское объединения "Самопомочь" на своей странице в Facebook, передает УНН.
Свалка опасных отходов была обнаружена на территории подразделения ЮЖД города в начале февраля.
Тогда на место происшествия выехали представители городского совета и лаборанты. Был сделан забор грунта и остатков газоразрядных ламп. Лаборанты пообещали обнародовать результаты за неделю.
"После обещания прошло уже 15 дней, а воз и ныне там", - отметили в "Самопомочи".
Полтавские активисты призвали местные власти отреагировать на проблему.
"Если реакции не будет и в дальнейшем, мы найдем машины, или все это принесем в мешках на территорию Южной железной дороги. Здесь оно не должно находиться", - заверил руководитель ГФ "Полтавская Сич" Дмитрий Лаптев.
Напомним, из-за махинаций на тендерах по утилизации опасных отходов во Львове простаивает специализированный завод, построенный на средства ЕС. На торгах побеждают псевдоутилизаторы и недобросовестные компании, которые намеренно демпингуют, зная, что Prozorro определяет победителя по наименьшему ценовому предложению.
В то же время экологи уже второй год подряд призывают Министерство экологии провести комплексную проверку предприятий, работающих на рынке обезвреживания ядохимикатов и лишить лицензий мошенников.