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Звалище небезпечних відходів продовжує труїти полтавчан - Самопоміч

Звалище небезпечних відходів продовжує труїти полтавчан - Самопоміч

Київ • УНН

 • 6652 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Полтаві майже місяць не можуть прибрати звалище розбитих газорозрядних ламп. Про це повідомляє полтавське об'єднання Самопоміч на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Звалище небезпечних відходів було виявлено на території підрозділу Південної залізниці міста на початку лютого.

Тоді на місце події виїхали представники міської ради та лаборанти. Було зроблено забір ґрунту та решток газорозрядних ламп. Лаборанти пообіцяли оприлюднити результати за тиждень.

"Від обіцянки минуло вже 15 днів, а віз і нині там", - наголосили у Самопомочі.

Полтавські активісти закликали місцеву владу відреагувати на проблему.

"Якщо реакції не буде і в подальшому, ми знайдемо автівки, або все це принесемо в мішках на територію Південної залізниці. Тут воно не повинно знаходитися", - запевнив керівник ГФ "Полтавська Січ" Дмитро Лаптєв.

Нагадаємо, через махінації на тендерах з утилізації небезпечних відходів у Львові простоює спеціалізований завод, збудований за кошти ЄС. На торгах перемагають псевдоутилізатори і недобросовісні компанії, які навмисно демпінгують, знаючи, що Prozorro визначає переможця за найменшою ціновою пропозицією.

Водночас екологи вже другий рік поспіль закликають Міністерство екології провести комплексну перевірку підприємств, що працюють на ринку знешкодження отрутохімікатів та позбавити ліцензій шахраїв.

Українські Національні Новини

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