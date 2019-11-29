Встреча лидеров НАТО в Лондоне: среди тем - Россия, Китай, Украина

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На встрече в Лондоне, которая состоится на следующей неделе, лидеры стран НАТО будут обсуждать, в частности, ситуацию в Украине, российскую агрессию и милитаризацию Китая. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент УНН.