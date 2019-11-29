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Зустріч лідерів НАТО в Лондоні: серед тем - Росія, Китай, Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На зустрічі в Лондоні, яка відбудеться наступного тижня, лідери країн НАТО обговорюватимуть, зокрема, ситуацію в Україні, російську агресію і мілітаризацію Китаю. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

"Упевнений, що і ситуація в Україні, і зусилля по реалізації Мінських домовленостей будуть частиною дискусій в Лондоні. Вітаємо зусилля союзників в "нормандському форматі", спрямовані на досягнення прогресу", - заявив генсек альянсу.

Він згадав, що Північноатлантична рада і Столтенберг особисто не так давно відвідали Україну, де "побачили, як НАТО надає практичну підтримку Україні, допомагаючи їм нарощувати свій військово-морський потенціал".

"І НАТО буде продовжувати надавати політичну і практичну підтримку Україні. У той же час ми підтримуємо зусилля по виконанню Мінських домовленостей і пошуку шляхів сталого і міцного політичного врегулювання кризи в Україні", - додав він.

Крім того, за словами Столтенберга, в Лондоні лідери підведуть підсумки ролі НАТО в боротьбі з тероризмом, включаючи місії альянсу в Іраку і Афганістані.

"Ми також обговоримо Росію і майбутнє контролю над озброєннями. Союзники по НАТО були єдині в своїй відповіді на агресивні дії Росії", - зазначив генеральний секретар.

Він заявив, що країни НАТО погодилися із загальною позицією про те, що реакція альянсу на порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності буде "носити оборонний, зважений і скоординований характер".

"І це буде важливою частиною нашої роботи в майбутні місяці. Лідери також розглянуть наслідки підйому Китаю. Це відкриває нові можливості.

Однак союзникам також необхідно враховувати значну військову модернізацію Китаю, його збільшену присутність від Арктики до Балкан і в кіберпросторі", - сказав він.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі лідерів країн НАТО в Лондоні 4 грудня однією з тем обговорення стане "підхід" Альянсу до поведінки Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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