Зустріч лідерів НАТО в Лондоні: серед тем - Росія, Китай, Україна

КИЇВ. 29 листопада. УНН. На зустрічі в Лондоні, яка відбудеться наступного тижня, лідери країн НАТО обговорюватимуть, зокрема, ситуацію в Україні, російську агресію і мілітаризацію Китаю. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі, передає кореспондент УНН.