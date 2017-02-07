Встреча Д.Трамп с П.Порошенко произойдет раньше, чем его встреча с Путиным - эксперт

"Будем говорить, очень тесная коммуникация между администрацией Трампа и украинским посольством в США. Более того, посол Украины Валерий Чалый уже имел разговор с Дональдом Трампом, причем это произошло за два дня до его инаугурации. Это говорит о том, что любые разговоры, что Трампу неинтересна Украина, оказались неправдой ", - отметил он.

По словам эксперта, встреча Д.Трамп с П.Порошенко произойдет раньше, чем его встреча с В.Путиным.

"Встреча с украинским Президентом состоится, причем эта встреча будет точно до встречи Трампа с Путиным, и это принципиально. Ну и в конце концов факт телефонного разговора Петра Порошенко с Дональдом Трампом - один из немногих мировых лидеров, с которым он кстати регулярно общается, это уже их второй телефонный разговор - говорит о том, что Трамп понял, насколько важен украинский вопрос ", - заметил Березовец.

Он также отметил, что, вероятно, встреча Д.Трампа с П.Порошенко состоится в конце февраля или в марте.