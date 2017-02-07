Зустріч Д.Трампа з П.Порошенком відбудеться раніше, ніж його зустріч з В.Путіним - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні відбувається тісна комунікація між посольством України в США й адміністрацією Дональда Трампа. Про це в ефірі “5 каналу” заявив директор компанії Berta Communications Тарас Березовець, передає УНН.
“Будемо говорити, є дуже тісна комунікація між адміністрацією Трампа і українським посольством у США. Більше того, посол України Валерій Чалий вже мав розмову з Дональдом Трампом, причому це відбулося за два дні до його інавгурації. Це говорить про те, що будь-які розмови, що Трампу нецікава Україна, виявилися неправдою”, — зазначив він.
За словами експерта, зустріч Д.Трампа з П.Порошенком відбудеться раніше, ніж його зустріч з В.Путіним.
“Зустріч з українським Президентом відбудеться, причому ця зустріч буде точно до зустрічі Трампа з Путіним, і це є принципово. Ну і врешті-решт факт телефонної розмови Петра Порошенка з Дональдом Трампом — один із небагатьох світових лідерів, з яким він до речі регулярно спілкується, це вже їхня друга телефонна розмова — говорить про те, що Трамп зрозумів, наскільки важливе українське питання”, — зауважив Т. Березовець.
Він також наголосив, що, ймовірно, зустріч Д.Трампа з П.Порошенком відбудеться наприкінці лютого або в березні.