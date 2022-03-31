Оккупанты пытаются вести наступательные действия в направлении Александровки - Генштаб

Детали

Сохраняется угроза применения ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры нашего государства.

В акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования “Калибр”. В военно-морской базе Севастополь завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа “Калибр” на фрегате “Адмирал Макаров”.

Продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил российской федерации для участия в войне.

По имеющимся данным, в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений Восточного военного округа остались в подавляющем большинстве военнослужащие срочной службы, что свидетельствует об исчерпании возможностей по формированию дополнительных подразделений.

Для контроля над временно оккупированными территориями юга Украины противник пытается создавать военно-гражданские администрации и начал подготовку к проведению референдума по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области (так называемой “херсонской народной республики”).

На Волынском направлении в районах населенных пунктов Пинск, Лунинец беларуси зафиксировано подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации, которые, вероятно, были выведены с территории Украины.

На Полесском направлении продолжается плановая перегруппировка подразделений Восточного военного округа. Ожидается перемещение указанных подразделений на другие направления.

На Северском направлении противник активных действий не проводил. Оккупанты сосредоточились на ведении диверсионно-разведывательной деятельности и продолжают принимать меры по налаживанию тылового обеспечения. В ближайшее время ожидается усиление огневого воздействия по украинским подразделениям с целью обеспечения перемещения своих войск, с последующей задачей блокирования города Чернигова.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, ведет артиллерийские обстрелы города. Осуществляет перемещение артиллерийских подразделений в районе города Изюм, создает ударные группировки, в частности из состава ранее выведенных войск.

На Донецком направлении основные усилия оккупантов и в дальнейшем сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также захвате города Мариуполь.

Враг пытался проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Попасная, Рубежное, Новобахмутовка, Марьинка, Золотая Нива. Успеха не имел.

В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.

На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнении запасов.

Подразделениями Сил обороны восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка.

С целью восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки.

По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров, а именно: командующего 1-й танковой армии генерал-лейтенанта Сергея Кіселя, снят с должности командующего 6-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Владислава Ершова, снят с должности и арестован; начальника штаба - заместителя командующего 35-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Ныркова, был тяжело ранен; начальника штаба - заместителя командующего 36-й общевойсковой армии генерал-майора Андрея Серицкого, был тяжело ранен; заместителя командующего 41-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Андрея Суховецкого, погиб; командующего 49-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, погиб; командующего 58-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Михаила Зуська, снят с должности и арестован.

Напомним

За сутки ВСУ уничтожили семь воздушных целей оккупантов.