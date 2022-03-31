Окупанти намагаються вести наступальні дії у напрямку Олександрівки - Генштаб

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 67814 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 80050 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 87234 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 92143 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 102291 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 154324 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71923 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 153344 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110307 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69593 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
70%
Популярнi новини

Трамп підтвердив, що встановив дедлайн путіну щодо завершення війни, але терміни не назвав

14 квітня, 17:27 • 8074 перегляди

Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна

14 квітня, 17:29 • 9350 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 15956 перегляди

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

14 квітня, 17:46 • 10096 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 16439 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 67814 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 154324 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 177067 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 153344 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 264383 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97328 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99830 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44325 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47662 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62227 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Окупанти намагаються вести наступальні дії у напрямку Олександрівки - Генштаб

Київ • УНН

 • 80928 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Окупанти намагаються вести наступальні дії у напрямку Олександрівки - Генштаб

Деталі 

Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави.

В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування “Калибр”. У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу “Калибр” на фрегаті “Адмирал Макаров”.

Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для участі у війні.

За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів.

Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України противник намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої “херсонської народної республіки”).

На Волинському напрямку. В районах населених пунктів Пінськ, Лунінець білорусі зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації, які, ймовірно, були виведені з території України.

На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. В найближчий час очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів в районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива. Успіху не мав.

В Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії. Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповненні запасів.

Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка.

З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки.

За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме: командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Кіселя, знятий з посади; командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, знятий з посади та заарештований; начальника штабу – заступника командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Ниркова, був важко поранений; начальника штабу – заступника командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Серицкого, був важко поранений; заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецкого, загинув; командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, загинув; командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Михайла Зуська, знятий з посади та заарештований.

Нагадаємо 

За добу ЗСУ знищили сім повітряних цілей окупантів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.96
Bitcoin
$85,233.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.80
Ethereum
$1,632.37