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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19438 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34786 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103542 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111772 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133082 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107107 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108592 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113268 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117455 просмотра

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В Кабмине назвал направления сотрудничества со Всемирным банком

В Кабмине назвал направления сотрудничества со Всемирным банком

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Среди основных направлений дальнейшего сотрудничества Украины с Всемирным банком является реализация инфраструктурных проектов муниципального развития, привлечения инвестиций, совместная разработка Стратегии в сфере обращения с водными ресурсами в Украине и маршрутной карты задач. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам вице-премьера, первый проект развития городской инфраструктуры уже показал свою эффективность. Сейчас при финансовой поддержке Всемирного банка реализуется Второй проект, бенефициарами которого являются 12 водоканалов Украины.

"Вопрос модернизации водоснабжения и водоотведения в Украине стоит очень остро не только с точки зрения необходимости уменьшения энергопотребления, но прежде всего - качества предоставления услуг. Подобные проекты формируют порт-фолио для других финансовых институтов, которые в будущем могут инвестировать и реализовывать проекты в Украине. Любые риски, возникающие при реализации маршрутной карты по развитию городской инфраструктуры, это не только риски для общества, это, прежде всего, - риски привлечения будущих инвестиций в Украину", - подчеркнул Зубко.

Напомним, Всемирный банк даст водо- и теплоснабжающим предприятиям 1 млрд евро на модернизацию.

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