В Кабмине назвал направления сотрудничества со Всемирным банком
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Среди основных направлений дальнейшего сотрудничества Украины с Всемирным банком является реализация инфраструктурных проектов муниципального развития, привлечения инвестиций, совместная разработка Стратегии в сфере обращения с водными ресурсами в Украине и маршрутной карты задач. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
По словам вице-премьера, первый проект развития городской инфраструктуры уже показал свою эффективность. Сейчас при финансовой поддержке Всемирного банка реализуется Второй проект, бенефициарами которого являются 12 водоканалов Украины.
"Вопрос модернизации водоснабжения и водоотведения в Украине стоит очень остро не только с точки зрения необходимости уменьшения энергопотребления, но прежде всего - качества предоставления услуг. Подобные проекты формируют порт-фолио для других финансовых институтов, которые в будущем могут инвестировать и реализовывать проекты в Украине. Любые риски, возникающие при реализации маршрутной карты по развитию городской инфраструктуры, это не только риски для общества, это, прежде всего, - риски привлечения будущих инвестиций в Украину", - подчеркнул Зубко.
Напомним, Всемирный банк даст водо- и теплоснабжающим предприятиям 1 млрд евро на модернизацию.