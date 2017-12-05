В Кабмине назвал направления сотрудничества со Всемирным банком

По словам вице-премьера, первый проект развития городской инфраструктуры уже показал свою эффективность. Сейчас при финансовой поддержке Всемирного банка реализуется Второй проект, бенефициарами которого являются 12 водоканалов Украины.

"Вопрос модернизации водоснабжения и водоотведения в Украине стоит очень остро не только с точки зрения необходимости уменьшения энергопотребления, но прежде всего - качества предоставления услуг. Подобные проекты формируют порт-фолио для других финансовых институтов, которые в будущем могут инвестировать и реализовывать проекты в Украине. Любые риски, возникающие при реализации маршрутной карты по развитию городской инфраструктуры, это не только риски для общества, это, прежде всего, - риски привлечения будущих инвестиций в Украину", - подчеркнул Зубко.

Напомним, Всемирный банк даст водо- и теплоснабжающим предприятиям 1 млрд евро на модернизацию.