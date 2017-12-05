У Кабміні назвали напрямки співпраці зі Світовим банком

За словами віце-прем’єра, перший проект розвитку міської інфраструктури вже показав свою ефективність. Зараз за фінансової підтримки Світового банку реалізовується Другий проект, бенефіціарами якого є 12 водоканалів України.

“Питання модернізації водопостачання і водовідведення в Україні стоїть дуже гостро не лише з точки зору необхідності зменшення енергоспоживання, а насамперед — якості надання послуг. Подібні проекти формують порт-фоліо для інших фінансових інституцій, які в майбутньому можуть інвестувати і реалізовувати проекти в Україні. Будь-які ризики, які виникають під час реалізації маршрутної карти з розвитку міської інфраструктури, це не тільки ризики для громади, це, передусім, — ризики щодо залучення майбутніх інвестицій в Україну”, — підкреслив Зубко.

Нагадаємо, Світовий банк дасть водо- та теплопостачальним підприємствам 1 млрд євро на модернізацію.