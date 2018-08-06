Оползень в Непале: количество погибших увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Непале в результате оползня погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
В числе погибших семь детей в возрасте от трех до 11 лет. Один ребенок считается пропавшим без вести.
Кроме того, в этом же районе Непала сель унес пассажирский автобус, пострадали не менее 11 человек.
В течение сезона муссонов в горном Непале, который длится с июня по сентябрь, часто происходят оползни и наводнения.
Ранее сообщалось, что 9 человек погибли в воскресенье из-за оползня, сошедшего в районе Джаджаркот на западе Непала.
Вызванный продолжительным ливнем оползень разрушил шесть домов, жители которых были эвакуированы в близлежащие деревни.