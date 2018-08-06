Оползень в Непале: количество погибших увеличилось

В числе погибших семь детей в возрасте от трех до 11 лет. Один ребенок считается пропавшим без вести.



Кроме того, в этом же районе Непала сель унес пассажирский автобус, пострадали не менее 11 человек.



В течение сезона муссонов в горном Непале, который длится с июня по сентябрь, часто происходят оползни и наводнения.

Ранее сообщалось, что 9 человек погибли в воскресенье из-за оползня, сошедшего в районе Джаджаркот на западе Непала.



Вызванный продолжительным ливнем оползень разрушил шесть домов, жители которых были эвакуированы в близлежащие деревни.