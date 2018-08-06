Зсув у Непалі: кількість загиблих збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Непалі в результаті зсуву загинули щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
У числі загиблих сім дітей у віці від трьох до 11 років. Одна дитина вважається зниклою без вісті.
Крім того, в цьому ж районі Непалу сель знесла пасажирський автобус, постраждали не менше 11 осіб.
Протягом сезону мусонів в гірському Непалі, який триває з червня по вересень, часто відбуваються зсуви і повені.
Раніше повідомлялося, що 9 осіб загинули в неділю через зсув, що зійшов в районі Джаджаркот на заході Непалу.
Викликаний тривалою зливою зсув зруйнував шість будинків, мешканці яких були евакуйовані в довколишні села.