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Зсув у Непалі: кількість загиблих збільшилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Непалі в результаті зсуву загинули щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

У числі загиблих сім дітей у віці від трьох до 11 років. Одна дитина вважається зниклою без вісті.

Крім того, в цьому ж районі Непалу сель знесла пасажирський автобус, постраждали не менше 11 осіб.

Протягом сезону мусонів в гірському Непалі, який триває з червня по вересень, часто відбуваються зсуви і повені.

Раніше повідомлялося, що 9 осіб загинули в неділю через зсув, що зійшов в районі Джаджаркот на заході Непалу.

Викликаний тривалою зливою зсув зруйнував шість будинків, мешканці яких були евакуйовані в довколишні села.

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