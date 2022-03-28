ВСУ уничтожили командира и начальника штаба из армии врага

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"По предварительной информации, среди "утилизированных" - командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении.

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В министерстве обороны россии отрицают данные украинской стороны о сбитых российских самолетах, розбомбленой бронетехнике и заявляют, что не обстреливают украинские города. Сначала там также отрицали гибель российских военных. Но 27 февраля там впервые признали, что среди российских военнослужащих в Украине есть погибшие и раненые.