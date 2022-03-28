ЗСУ знищили командира та начальника штабу із армії ворога

Цитата

"За попередньою інформацією, серед "утилізованих" - командир та начальник штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії", - йдеться в повідомленні.

Додамо

У міністерстві оборони росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого там уперше визнали, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі та поранені.