ЗСУ знищили командира та начальника штабу із армії ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні, у ході боїв, українські воїни організували зустріч з дияволом черговій партії російських воєнних злочинців. Про це інформує Оперативно-тактичне угруповання "Схід", передає УНН.
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"За попередньою інформацією, серед "утилізованих" - командир та начальник штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії", - йдеться в повідомленні.
Додамо
У міністерстві оборони росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого там уперше визнали, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі та поранені.