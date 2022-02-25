ВСУ заходят в Киев, людей призвали не снимать технику – МВД

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“Сейчас в город Киев заходит украинская военная техника для того, чтобы сдерживать оборону города Киева. Обращаюсь ко всем киевлянам, ко всем, кто сейчас находится в Киеве: пожалуйста, не снимайте эту технику, не снимайте передвижение нашей техники. Это нужно для того, чтобы мы сохранили наш город”, - сказал спикер.

Напомним

24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.