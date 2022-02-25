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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ЗСУ заходять до Києва, людей закликали не знімати техніку – МВС

ЗСУ заходять до Києва, людей закликали не знімати техніку – МВС

Київ • УНН

 • 136012 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Наразі до Києва заходить українська військова техніка. Жителів столиці просять не знімати її пересування. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, пише УНН.

Цитата

“Зараз до міста Києва заходить українська військова техніка для того, щоб стримувати оборону міста Києва. Звертаюсь до всіх киян, до всіх, хто зараз знаходиться в Києві: будь ласка, не знімайте цю техніку, не знімайте пересування нашої техніки. Це потрібно для того, щоб ми зберегли наше місто”, - сказав речник.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

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