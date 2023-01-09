ВСУ за сутки уничтожили 590 российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 111 760 человек, 3080 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.23 ориентировочно составили:
· личного состава - около 111 760 (+590) человек ликвидировано;
· танков - 3080 (+11) ед;
· боевых бронированных машин - 6147 (+17) ед;
· артиллерийских систем – 2069 (+4) ед;
· РСЗО / MLRS – 434 (+3) ед;
· средства ПВО - 217 (+0) ед;
· самолётов – 285 (+0) ед;
· вертолётов – 275 (+3) ед;
· БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7);
· крылатые ракеты - 723 (+0);
· корабли /катера - 16 (+0) ед;
· автомобильной техники и автоцистерн – 4809 (+8) ед;
· специальная техника - 183 (+0).
Данные уточняются.
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