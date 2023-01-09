ЗСУ за добу знищили 590 російських окупантів

КИЇВ. 9 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 111 760 осіб, 3080 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.