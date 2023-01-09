ЗСУ за добу знищили 590 російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 111 760 осіб, 3080 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.23 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 111 760 (+590) осіб ліквідовано;
· танків ‒ 3080 (+11) од;
· бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од;
· артилерійських систем – 2069 (+4) од;
· РСЗВ / MLRS – 434 (+3) од;
· засоби ППО ‒ 217 (+0) од;
· літаків – 285 (+0) од;
· гелікоптерів – 275 (+3) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7);
· крилаті ракети ‒ 723 (+0);
· кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од;
· спеціальна техніка ‒ 183 (+0).
Дані уточнюються.
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