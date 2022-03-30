ВСУ отбросили врага от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениях - председатель ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Вооруженные Силы Украины постепенно отбрасывают врага от Харькова на Дергачевском, Роганском направлениях. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“ВСУ постепенно изгоняют врага, в частности по Дергачевском, Роганском направлениях. Сегодня утром, около 11 часов, в Харьковском районе наши силы воздушной обороны сбили российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко уменьшилась”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что враг продолжает обстреливать районы. Выпускает снаряды из артиллерии, минометов, реактивной системы залпового огня, чтобы дестабилизировать ситуацию, не позволяя вернуться к нормальной жизни.
Самой критической точкой остается Изюм, там продолжаются бои. Синегубов отмечает, что как только появится возможность эвакуировать людей или доставить гуманитарную помощь - это будет сделано.
Добавим
Как стало известно, депутат Изюмского горсовета от "Оппозиционной платформы - За життя" Анатолий Фомичевский впустил в город Изюм оккупантов, показав им незащищенный путь. Ему грозит до 15 лет заключения за государственную измену.