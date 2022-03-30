ЗСУ відкинули ворога від Харкова на Дергачівському та Роганському напрямах – голова ОДА

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“ЗСУ поступово виганяють ворога, зокрема по Дергачівському, Роганському напрямках. Сьогодні зранку, близько 11 години, у Харківському районі наші сили повітряної оборони збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко зменшилася”, – йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що ворог хатично продовжує обстрілювати райони. Випускає снаряди із артилерії, мінометів, реактивної системи залпового вогню, аби дестабілізувати ситуацію, не дозволяючи повернутися до нормального життя.

Найкритичнішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої. Синєгубов наголошує, що як тільки з’явиться можливість евакуювати людей чи доставити гуманітарну допомогу – це буде зроблено.

Додамо

Як стало відомо, депутат Ізюмської міськради від “Опозиційної платформи – За життя” Анатолій Фомічевський впустив до міста Ізюм окупантів, показавши їм незахищений шлях. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за державну зраду.