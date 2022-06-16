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ВСУ отразили вражеский штурм в направлениях сел Берестовое и Долина – Генштаб

ВСУ отразили вражеский штурм в направлениях сел Берестовое и Долина – Генштаб

Киев • УНН

 • 325983 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Украинские военные отразили вражеский штурм в направлениях населенных пунктов Долина и Берестовое. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«На Словянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дибровного. Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина. Противник отошел», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестовое, Николаевка и Новоивановка.

«Нанесли авиаудары парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка. Наши воины снова успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового», - отмечается в сообщении.

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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланово, Сопич и Барановка Сумской области. Нанес авиаудары парой вертолетов Ка-52 недалеко от города Глухова, что в Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия в целях сдерживания подразделений Сил обороны от дальнейшего продвижения в сторону Государственной границы.

На Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Перемога, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяжье.

На Донецком направлении враг не прекращает огневое поражение позиций наших войск вдоль линии столкновения с сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении активных наступательных действий не отмечено. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.

На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения переброски наших войск на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Зализничное, Гуляйполе и Чаривное.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг продолжает сосредотачивать усилия на содержании занимаемых рубежей и совершенствовании инженерного оборудования позиций.

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