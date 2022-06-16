ЗСУ відбили ворожий штурм в напрямках сіл Берестове та Долина – Генштаб

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«На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку населеного пункту Долина. Противник відійшов», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що на Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка.

«Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового», - зазначається в повідомленні.

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Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухова, що на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою стримування підрозділів Сил оборони від подальшого просування в бік Державного кордону.

На Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.

На Донецькому напрямку ворог не припиняє вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення із зосередженням основних зусиль на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку активних наступальних дій не відзначено. Окупанти обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій.