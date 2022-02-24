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15 марта, 19:03 • 100484 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129377 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116246 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110390 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100950 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97736 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85295 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ отбили мост под Херсоном и ведут оборонительные бои

ВСУ отбили мост под Херсоном и ведут оборонительные бои

Киев • УНН

 • 155776 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вооруженные Силы Украины отбили автомобильный мост через Днепр вблизи Херсона и закрепились на левом берегу реки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Анны Маляр.

Цитата

“На юге ведутся оборонительные бои в районе Херсона. Механизированные подразделения ВСУ отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра”, — говорится в сообщении.

Напомним

Остров Змеиный в Одесской области захватили военные РФ. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, потеряна.

Украинские Национальные Новости

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