ВСУ отбили мост под Херсоном и ведут оборонительные бои
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вооруженные Силы Украины отбили автомобильный мост через Днепр вблизи Херсона и закрепились на левом берегу реки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Анны Маляр.
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“На юге ведутся оборонительные бои в районе Херсона. Механизированные подразделения ВСУ отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра”, — говорится в сообщении.
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