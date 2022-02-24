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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ЗСУ відбили міст під Херсоном та ведуть оборонні бої

ЗСУ відбили міст під Херсоном та ведуть оборонні бої

Київ • УНН

 • 155778 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Збройні сили України відбили автомобільний міст через Дніпро поблизу Херсона та закріпилися на лівому березі річки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

Цитата

“На півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Острів Зміїний в Одеській області захопили військові РФ. Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на острові з військовими ЗСУ, втрачено.

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