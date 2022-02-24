ЗСУ відбили міст під Херсоном та ведуть оборонні бої
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Збройні сили України відбили автомобільний міст через Дніпро поблизу Херсона та закріпилися на лівому березі річки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
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“На півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра”, — йдеться в повідомленні.
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