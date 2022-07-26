ВСУ успешно отбили вражеский штурм в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка “Святые Горы” наши воины успешно отбили и отбросили противника обратно. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
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"На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекамянского, Звановки, Спорного и Переездного. Враг нанес авиаудары возле Спорного и Серебрянки. Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" наши воины успешно отбили и отбросили противника назад", - говорится в сообщении Генштаба.
Напомним
На Волынском и Полесском направлениях, в вооруженных силах республики беларусь, была проведена тренировка по связи пунктов управления. С территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки БпЛА оперативно-тактического уровня в направлениях города Луцк и Ковель Волынской области. Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь.