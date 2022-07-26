ЗСУ успішно відбили ворожий штурм в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори”

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"На Краматорському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори” наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо

На Волинському та Поліському напрямках, в збройних силах республіки білорусь, було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління. З території цєї країни відзначалося ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.