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ЗСУ успішно відбили ворожий штурм в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори”

ЗСУ успішно відбили ворожий штурм в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори”

Київ • УНН

 • 125505 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори” наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"На Краматорському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори” наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо 

На Волинському та Поліському напрямках, в збройних силах республіки білорусь, було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління. З території цєї країни відзначалося ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

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