ВСУ попросили СМИ не публиковать информацию о расположении бомбоубежищ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Командования Вооруженных сил Украины обратилось к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных офицерского состава, а также точной территориальной привязки бомбоубежищ. Соответствующее обращение опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны, пишет УНН.
Детали
ВСУ призвали медиасообщество максимально ограничить:
- освещение персональных данных, фотографий, которые содержат лица офицерского состава (командиров подразделений);
- освещение геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач.
Также попросили избегать фото- и видеофиксацию, распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), чтобы враг не получил ориентиры для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.
Добавим
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