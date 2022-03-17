ВСУ попросили СМИ не публиковать информацию о расположении бомбоубежищ

Детали

ВСУ призвали медиасообщество максимально ограничить:

- освещение персональных данных, фотографий, которые содержат лица офицерского состава (командиров подразделений);

- освещение геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач.

Также попросили избегать фото- и видеофиксацию, распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), чтобы враг не получил ориентиры для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.

Добавим

Тем временем, социальные сети распространяют фейковую информацию об открытии зеленого коридора в Херсонской области.

В Херсонской ОГА заверили, что информация о "зеленых коридорах" Высокополья и Музиковки - фейк



