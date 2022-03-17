ЗСУ попросили ЗМІ не публікувати інформацію про розташування бомбосховищ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Командування Збройних сил України звернулося до медіаспільноти з проханням максимально обмежити висвітлення персональних даних офіцерського складу, а також точної територіальної прив’язки бомбосховищ. Відповідне звернення опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони, пише УНН.
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ЗСУ закликали медіаспільноту максимально обмежити:
– висвітлення персональних даних, світлин, які містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів);
– висвітлення геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань.
Також попросили уникати фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення), щоб ворог не отримав орієнтири для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.
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