ЗСУ попросили ЗМІ не публікувати інформацію про розташування бомбосховищ

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 9699 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 29009 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 38489 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 76423 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 139259 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 161338 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209323 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199480 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186596 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157693 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 68996 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 62384 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 65501 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 63081 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 51151 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 51151 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 37001 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 221896 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 346340 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 603646 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 67639 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 107649 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 134305 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 156343 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 169289 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

ЗСУ попросили ЗМІ не публікувати інформацію про розташування бомбосховищ

ЗСУ попросили ЗМІ не публікувати інформацію про розташування бомбосховищ

Київ • УНН

 • 94227 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Командування Збройних сил України звернулося до медіаспільноти з проханням максимально обмежити висвітлення персональних даних офіцерського складу, а також точної територіальної прив’язки бомбосховищ. Відповідне звернення опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони, пише УНН.

Деталі

ЗСУ закликали медіаспільноту максимально обмежити:

– висвітлення персональних даних, світлин, які містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів);

– висвітлення геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань.

Також попросили уникати фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення), щоб ворог не отримав орієнтири для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.

Додамо

Тим часом, соціальні мережі поширюють фейкову інформацію про відкриття зеленого коридору на Херсонщині.

У Херсонській ОДА запевнили, що інформація про "зелені коридори" Високопілля та Музиківки - фейк

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07