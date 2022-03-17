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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 114 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Херсонській ОДА запевнили, що інформація про "зелені коридори" Високопілля та Музиківки - фейк

У Херсонській ОДА запевнили, що інформація про "зелені коридори" Високопілля та Музиківки - фейк

Київ • УНН

 • 104584 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Соціальні мережі розповсюджують фейкову інформацію про відкриття зеленого коридору на Херсонщині. Про це у своєму Телеграм інформує голова Херсонської обласної адміністрації Геннадій Лагута, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, зокрема, що соцмережі публікують фейкову інформацію щодо відкриття зеленого коридору, зокрема, з Високопілля та Музиківки.

Цитата

“Жодних таких рішень Херсонська ОВА не приймала! Передайте цю інформацію всім рідних, друзям та близьким - На Херсонщині обласною та місцевою владою не проводиться жодних коридорів! Це, ніщо інше, як брехня орків. Тим самим окупанти хочуть використати людей, як живий щит”, - йдеться в повідомленні.

Лагута наголосив, що наразі продовжується робота із центральною владою та Міністерством з питань реінтеграції ТОТ щодо гуманітарного коридору та евакуації населення з найбільш небезпечних громад.

Додамо

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова повідомила, що Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Українські Національні Новини

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