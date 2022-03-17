У Херсонській ОДА запевнили, що інформація про "зелені коридори" Високопілля та Музиківки - фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Соціальні мережі розповсюджують фейкову інформацію про відкриття зеленого коридору на Херсонщині. Про це у своєму Телеграм інформує голова Херсонської обласної адміністрації Геннадій Лагута, пише УНН.
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Повідомляється, зокрема, що соцмережі публікують фейкову інформацію щодо відкриття зеленого коридору, зокрема, з Високопілля та Музиківки.
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“Жодних таких рішень Херсонська ОВА не приймала! Передайте цю інформацію всім рідних, друзям та близьким - На Херсонщині обласною та місцевою владою не проводиться жодних коридорів! Це, ніщо інше, як брехня орків. Тим самим окупанти хочуть використати людей, як живий щит”, - йдеться в повідомленні.
Лагута наголосив, що наразі продовжується робота із центральною владою та Міністерством з питань реінтеграції ТОТ щодо гуманітарного коридору та евакуації населення з найбільш небезпечних громад.
Додамо
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова повідомила, що Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи.