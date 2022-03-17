В Херсонской ОГА заверили, что информация о "зеленых коридорах" Высокополья и Музыковки - фейк
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Социальные сети распространяют фейковую информацию об открытии зеленого коридора на Херсонщине. Об этом в своем Телеграмм информирует председатель Херсонской областной администрации Геннадий Лагута, пишет УНН.
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Сообщается, в частности, что соцсети публикуют фейковую информацию об открытии зеленого коридора, в частности, из Высокополья и Музыковки.
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“Никаких таких решений Херсонская ОВА не принимала! Передайте эту информацию всем родным, друзьям и близким - на Херсонщине областной и местной властью не проводится никаких коридоров! Это, ничто иное, как ложь орков. Тем самым оккупанты хотят использовать людей как живой щит”, - говорится в сообщении.
Лагута отметил, что сейчас продолжается работа с центральной властью и Министерством по вопросам реинтеграции ВОТ по гуманитарному коридору и эвакуации населения из наиболее опасных общин.
Добавим
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы.