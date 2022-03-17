Денісова: Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи

Деталі

Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі. Доправити будь-які товари з інших регіонів України не видається можливим через агресивні дії та обстріли рашистських окупантів.

Повідомляється про проблеми із електро-, газо- та водопостачанням.

Цитата

"Російські бойовики обстрілюють мире населення, яке виходить на протестні мітинги. Таке поводження військ РФ з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Закликаю міжнародну спільноту вжити всіх заходів для припинення військової агресії Російської Федерації та свавілля бойовиків країни-агресора на території України", - йдеться у повідомленні.

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