Денисова: Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram сообщила, что Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом информирует УНН.
Детали
Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды. Доставить любые товары из других регионов Украины не представляется возможным из-за агрессивных действий и обстрелов рашистских оккупантов.
Сообщается о проблемах с электро-, газо - и водоснабжением.
Цитата
"Российские боевики обстреливают мире население, которое выходит на протестные митинги. Такое обращение войск РФ с мирным населением является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Призываю международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии Российской Федерации и произвола боевиков страны-агрессора на территории Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
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