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19:03 • 42609 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 102986 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 104508 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 99015 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 70281 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 80938 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Денисова: Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы

Денисова: Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram сообщила, что Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом информирует УНН.

Детали

Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды. Доставить любые товары из других регионов Украины не представляется возможным из-за агрессивных действий и обстрелов рашистских оккупантов.

Сообщается о проблемах с электро-, газо - и водоснабжением.

Цитата

"Российские боевики обстреливают мире население, которое выходит на протестные митинги. Такое обращение войск РФ с мирным населением является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Призываю международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии Российской Федерации и произвола боевиков страны-агрессора на территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

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