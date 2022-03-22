ВСУ в Харьковской области сбили российскую крылатую ракету

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"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 84 удара разных видов (в Харьковской области - ред.). Было зафиксировано нанесение ракетного удара, но сегодня, около 5 утра, мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины в районе Новой Водолаги сбили крылатую ракету оккупантов", - сообщил Синегубов.

Детали

Как отметил председатель ОГА, Вооруженные Силы Украины держат позиции, хоть враг и делает попытки продвинуться в сторону Харькова, но все они безуспешны.

Среди очередных побед наших Вооруженных Сил Украины - трофеи во время боев с россиянами на окраинах Изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, те просто бежали с поля боя, покинув технику.

"По гуманитарным коридорам: совместно с Офисом Президента, вице-премьер-министром Ириной Верещук работаем над новыми гуманитарными маршрутами. Эвакуационные автобусы и гуманитарные грузы мы подготовили. Но, замечу, ежедневно мы стараемся доставлять помощь в громады, которые в этом нуждаются!" - добавил он.

Дополнение

Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и противовоздушной обороны Сухопутных войск за предыдущие сутки, 21 марта, было поражено более 9 воздушных целей противника. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется.