ЗСУ на Харківщині збили російську крилату ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У районі Нової Водолаги Харківської області ЗСУ збили російську крилату ракету, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли 84 удари різних видів (на Харківщині - ред.). Було зафіксоване нанесення ракетного удару, але сьогодні, біля 5 ранку, мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Як вказав голова ОДА, Збройні Сили України тримають позиції, хоч ворог і робить спроби просунутися в сторону Харкова, але всі вони безуспішні.
Серед чергових перемог наших Збройних Сил України - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, покинувши техніку.
"Щодо гуманітарних коридорів: спільно из Офісом Президента, Віце-прем'єр-міністром Іриною Верещук працюємо над новими гуманітарними маршрутами. Евакуаційні автобуси та гуманітарні вантажі ми підготували. Але, зауважу, щодня ми намагаємося доставляти допомогу в громади, які цього потребують!" - додав він.
Доповнення
Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України та протиповітряної оборони Сухопутних військ за попередню добу, 21 березня, було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється.