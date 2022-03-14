ВСУ Байрактаром уничтожили вражеский пункт управления артиллерией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинские военные уничтожили Байрактаром вражеский пункт управления огнем артиллерии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Цитата
"Уничтожен вражеский пункт управления огнем артиллерии!" - написал Залужный.
Детали
Зулужный также опубликовал видео уничтожения пункта и добавил:
“Их доводы - всякое вооружение разное:
Мощные ракеты, машины железные.
У нас на все доводы есть комментарий -
Байрактар".
Дополнение
Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника "Байрактар" уничтожили в Киевской области систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских оккупантов.