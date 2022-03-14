ЗСУ Байрактаром знищили ворожий пункт управління артилерією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Українські військові знищили Байрактаром ворожий пункт управління вогнем артилерії. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Цитата
"Знищено ворожий пункт управління вогнем артилерії!", - написав Залужний.
Деталі
Зулужний також опублікував відео знищення пункту та додав:
“Їх доводи – всяке озброєння різне:
Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар".
Доповнення
Збройні сили України за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили в Київській області систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів.