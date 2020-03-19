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Рост цен на продукты: надо ли запасаться

Рост цен на продукты: надо ли запасаться

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. После сообщения о первом инфицированном коронавирусом в Донецкой области, в регионе резко выросли цены на продукты. Надо ли делать запасы в связи с пандемией и как на продукты питания повлияет ослабление гривны, УНН узнавал у ритейлеров и экспертов.

Первая волна формирования запасов продуктов питания среди населения уже прошла.

"Сегодня большинство украинцев уже сделали покупки на запас, судя по ситуации в продуктовых магазинах. Там забрали с полок все, что могли. Стоит ли ждать второй волны таких закупок? Возможно да, но я думаю, что лишних финансовых ресурсов в украинцев практически не осталось на массовые закупки. Полную ситуацию покажут данные самой торговли", - говорит экономист Андрей Новак.

Но кроме пандемии, запастись продуктами длительного хранения стоит и из-за девальвации гривны. Если доллар будет расти, соответственно, подорожают и продукты питания, в частности мясо.

"Я думаю надо рекомендовать покупать, потому что если продолжится тенденция девальвации гривны, то логично, что продукты будут дорожать. Главное - без паники, с холодным умом", - говорит Новак.

Между тем, в соседней Польше уже выросли цены на курятину. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановски.

"Временный дефицит поставок обусловлен увеличением закупки, которую торговцы не прогнозировали", - сказал чиновник.

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В украинских супермаркетах продукты питания есть, поставки продуктов - регулярные. И объемы закупки у производителей - так же увеличены в разы. Запрос в основном на упакованную продукцию - крупы, мясо. Популярный продукт среди мяса - курятина, потому что дешевая и легкая в приготовлении. Производители пока справляются с нагрузкой, но надолго ли?

По последним данным Госстатистики, средние цены на мясо такие:

  • тушка куриная 50 грн/кг,
  • филе курятины 94,8 грн/кг,
  • свинина 115,7 грн/кг,
  • говядина 136,6 грн/кг.

Напомним, что коронавирус через пищу не передается, и все же лучше выбирать упакованную продукцию, отмечают специалисты.

"Не важно: речь о коронавирусе или вообще - продукты питания: и мясо, в том числе - лучше покупать в супермаркетах и в упаковке. Коронавирус через пищу не передается, однако существует множество других болезней - болезней "немытых рук" я их называю. Чем больше человек контактирует с продуктом, тем хуже.

Упаковано мясо - да, контакта меньше, и возможность передачи бактерий, соответственно, тоже. Стоит помнить, что дома перед контактом с мясом тоже надо мыть руки, и хорошо бы его обрабатывать термически. При термической обработке яиц и мяса погибают бактерии и вы защищаете свое здоровье", - отметил инфекционист Виталий Евтушенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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