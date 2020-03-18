Паніка спровокує ажіотаж на курятину – експерти

ukru
20 березня, 16:58 • 76753 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 149968 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 247219 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 249136 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 247670 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230839 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200364 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185871 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146128 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150222 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.5 м/с
65 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 18307 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 18209 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 33532 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 31936 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 20457 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 247219 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 249136 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 247670 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230839 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200364 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78926 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26444 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140184 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153796 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113171 перегляди
Актуальне
Паніка спровокує ажіотаж на курятину – експерти

Паніка спровокує ажіотаж на курятину – експерти

Київ • УНН

 • 16075 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. На тлі розповсюдження коронавірусу українці масово скуповують крупи. М'ясо купують рідше, але якщо паніка не вщухатиме – на нього буде ажіотаж. Першими опустіють полиці із курятиною. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Олександр Охріменко.

За його словами, курятина – найбільш популярний і вживаний вид м'яса в Україні.

"Бо курятина найдоступніша у ціні, а ще - її легко готувати. Українці економлять гроші, а тим паче – в умовах розповсюдження коронавірусу. Ажіотажу на курятину поки що немає, є ажіотаж на крупи. Але якщо паніка буде зростати – то українці розберуть курятину, а вже потім всі інші види м'яса", - вважає він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Без антибіотиків і без кліток: найбільший виробник курятини МХП розповів про догляд за птицею

Свинина і яловичина дорожчі, ніж курятина, продовжив експерт.

"Тому ці види м'яса купують менше. Люди економлять кошти", - додав Охріменко.

А ще – в Україні досить популярні курячі субпродукти, говорить експерт. Знову ж таки – через їх доступність у ціні, додав Охріменко.

Як відомо, інфекція коронавірусу не передається через їжу. Але краще обирати герметично запаковане м'ясо. І не на стихійних ринках – а в магазині, рекомендує лікар-інфекціоніст і імунолог Олександр Карловський.

"Бо з таким м'ясом контактувало менше людей. А ще - треба обов'язково піддати м'ясо термічній обробці. Це не тому що коронавірус – це базові умови безпечного харчування", - додав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.30
Bitcoin
$84,775.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.92
Ethereum
$1,994.33