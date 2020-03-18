Паніка спровокує ажіотаж на курятину – експерти

КИЇВ. 18 березня. УНН. На тлі розповсюдження коронавірусу українці масово скуповують крупи. М'ясо купують рідше, але якщо паніка не вщухатиме – на нього буде ажіотаж. Першими опустіють полиці із курятиною. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Олександр Охріменко.