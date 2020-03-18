Паника спровоцирует ажиотаж на курятину - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На фоне распространения коронавируса украинцы массово скупают крупы. Мясо покупают реже, но если паника не утихнет - на него будет ажиотаж. Первыми опустеют полки с курятиной. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Александр Охрименко.
По его словам, курятина - наиболее популярный употребляемый вид мяса в Украине.
"Ибо курятина самая доступная в цене, а еще - ее легко готовить. Украинцы экономят деньги, а тем более - в условиях распространения коронавируса. Ажиотажа на курятину пока нет, есть ажиотаж на крупы. Но если паника будет расти - то украинцы разберут курятину, а уже потом все остальные виды мяса", - считает он.
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Свинина и говядина дороже, чем курятина, продолжил эксперт.
"Поэтому эти виды мяса покупают меньше. Люди экономят средства", - добавил Охрименко.
А еще - в Украине достаточно популярны куриные субпродукты, говорит эксперт. Опять же - из-за их доступности в цене, добавил Охрименко.
Как известно, инфекция коронавируса не передается через пищу. Но лучше выбирать герметично упакованное мясо. И не на стихийных рынках - а в магазине, рекомендует врач-инфекционист и иммунолог Александр Карловский.
"Потому что с таким мясом контактировало меньше людей. А еще - надо обязательно подвергнуть мясо термической обработке. Это не потому что коронавирус - это базовые условия безопасного питания", - добавил он.