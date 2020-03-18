Паника спровоцирует ажиотаж на курятину - эксперты

КИЕВ. 18 марта. УНН. На фоне распространения коронавируса украинцы массово скупают крупы. Мясо покупают реже, но если паника не утихнет - на него будет ажиотаж. Первыми опустеют полки с курятиной. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Александр Охрименко.