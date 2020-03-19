Зростання цін на продукти: чи треба запасатися

КИЇВ. 19 березня. УНН. Після повідомлення про першого інфікованого коронавірусом на Донеччині, в регіоні різко зросли ціни на продукти. Чи треба робити запаси у зв’язку з пандемією та як на продукти харчування вплине ослаблення гривні, УНН дізнавався у рітейлерів та експертів.