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Зростання цін на продукти: чи треба запасатися

Зростання цін на продукти: чи треба запасатися

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Після повідомлення про першого інфікованого коронавірусом на Донеччині, в регіоні різко зросли ціни на продукти. Чи треба робити запаси у зв’язку з пандемією та як на продукти харчування вплине ослаблення гривні, УНН дізнавався у рітейлерів та експертів.

Перша хвиля формування запасів продуктів харчування серед населення вже пройшла.

"Сьогодні більшість українців уже зробили покупки на запас, судячи із ситуації в продуктових магазинах. Там забрали з полиць все, що могли. Чи варто чекати другої хвилі таких закупівель? Можливо так, але я думаю, що зайвих фінансових ресурсів в українців практично не залишилося на масові закупівлі. Повну ситуацію покажуть дані самої торгівлі", - каже економіст Андрій Новак.

Та окрім пандемії, запасатися продуктами тривалого зберігання варто і через девальвацію гривні. Якщо долар буде рости, відповідно, здорожчають і продукти харчування, зокрема м’ясо.

"Я думаю треба рекомендувати купувати, бо якщо продовжиться тенденція девальвації гривні, то логічно, що продукти будуть дорожчати. Головне - без паніки, з холодним розумом", - каже Новак.

Тим часом, у сусідній Польщі вже зросли ціни на курятину. Про це заявив міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановскі.

"Тимчасовий дефіцит постачання зумовлений збільшенням закупівлі, яку торговці не прогнозували", - сказав чиновник.

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В українських супермаркетах продукти харчування є, постачання продуктів - регулярне. Та обсяги закупівлі у виробників - так само збільшені в рази. Запит здебільшого на упаковану продукцію - крупи, м’ясо. Популярний продукт серед м’яса - курятина, бо найдешевша і легка в приготуванні. Виробники поки справляються з навантаженням, та чи надовго?

За останніми даними Держстатистики, середні ціни на м’ясо такі:

  • тушка куряча 50 грн/кг,
  • філе курятини 94,8 грн/кг,
  • свинина 115,7 грн/кг,
  • яловичина 136,6 грн/кг.

Нагадаємо, що коронавірус через їжу не передається, та все ж краще обирати упаковану продукцію, наголошують фахівці.

"Не важливо: мова про коронавірус або загалом – продукти харчування: і м'ясо, в тому числі - краще купувати у супермаркетах і в упаковці. Коронавірус через їжу не передається, однак існує безліч інших хвороб - хвороб "немитих рук" я їх називаю. Чим більше людина контактує з продуктом, тим гірше.

Запаковане м'ясо – так, контакту менше, і можливість передачі бактерій, відповідно, також. Варто пам'ятати, що вдома перед контактом із м'ясом теж треба мити руки, і гарно його обробляти термічно. При термічній обробці яєць та м'яса гинуть бактерії і ви убезпечуєте своє здоров'я", - зауважив інфекціоніст Віталій Євтушенко.

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