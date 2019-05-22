Сделаем их вместе: Зеленский прокомментировал провал его законопроектов в ВР

"Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь", - написал Зеленский.

По его словам, нардепы рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду.

"Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. Так что? Сделаем их вместе? 21 июля!" - написал Зеленский.

Как сообщал УНН, Рада провалила включение в повестку дня президентских законопроектов.

Напомним, указ Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов появился на сайте АП 21 мая.