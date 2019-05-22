Зробимо їх разом: Зеленський прокоментував провал його законопроектів у ВР

КИЇВ. 22 травня. УНН. Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. Так Президент України Володимир Зеленський прокоментував на своїй сторінці у Facebook провал у ВР його законопроектів і закликав українців 21 липня "зробити" депутатів разом, передає УНН.