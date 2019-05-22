Зробимо їх разом: Зеленський прокоментував провал його законопроектів у ВР

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. Так Президент України Володимир Зеленський прокоментував на своїй сторінці у Facebook провал у ВР його законопроектів і закликав українців 21 липня "зробити" депутатів разом, передає УНН.

"Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя", - написав Зеленський.

За його словами, нардепи розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради.

"Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі. То що? Зробимо їх разом? 21 липня!" - написав Зеленський.

Як повідомляв УНН, Рада провалила включення до порядку денного президентських законопроектів.

Нагадаємо, указ Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів з'явився на сайті АП 21 травня.

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