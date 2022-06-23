Совершили 30 выстрелов с территории рф: подробности обстрела Сумщины зажигательными снарядами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Сегодня после обеда враг использовал против территории Украины зажигательные боеприпасы 9М22С из реактивных систем залпового огня - Сумщину обстреляли с территории рф, насчитано 30 выстрелов, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Детали
"Сегодня после обеда враг использовал против территории Украины зажигательные боеприпасы 9М22С из реактивных систем залпового огня. Обстрел велся из российского населенного пункта гордеевка. Всего насчитано 30 выстрелов, из которых 25 разорвались в воздухе над одним из населенных пунктов Юнаковской громады и в ее окрестностях", - говорится в сообщении.
В результате нанесенного удара получила повреждения гражданская инфраструктура.
Также из российских гудовки и погара минометным и гранотометным огнем враг крыл приграничье Черниговщины.
Всего зафиксировано 24 минометных взрыва и более 40 выстрелов из гранатомета, добавили в ГПСУ.
Ранее
Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты обстреляли фосфорными снарядами Юнаковскую громаду Сумской области.