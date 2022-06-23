Зробили 30 пострілів з території рф: подробиці обстрілу Сумщини запалювальними снарядами

Деталі

"Сьогодні пообіді ворог використав проти території України запалювальні боєприпаси 9М22С з реактивних систем залпового вогню. Обстріл вівся з російського населеного пункту гордєєвка. Всього нараховано 30 пострілів, з яких 25 розірвалися в повітрі над одним з населених пунктів Юнаківської громади, решта 5 – на його околицях", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок нанесеного удару зазнала ушкоджень цивільна інфраструктура.

Також із російських гудовка та погар мінометним та гранотометним вогнем ворог крив прикордоння Чернігівщини.

Усього зафіксовано 24 мінометних вибухи та більше 40 пострілів із гранатомета, додали у ДПСУ.

Раніше

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти обстріляли фосфорними снарядами Юнаківську громаду Сумської області.