Зробили 30 пострілів з території рф: подробиці обстрілу Сумщини запалювальними снарядами

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43427 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 90894 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 128849 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 180211 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 176803 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 173946 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150173 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116131 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109127 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 312992 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

1 квітня, 16:28 • 25621 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 51414 перегляди

У Литві знайдено мертвим четвертого зниклого американського солдата

1 квітня, 16:49 • 20959 перегляди

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 22713 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 20757 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 187767 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 312990 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 573248 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 516526 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 716696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 51414 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93713 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121249 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144236 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157718 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Зробили 30 пострілів з території рф: подробиці обстрілу Сумщини запалювальними снарядами

Зробили 30 пострілів з території рф: подробиці обстрілу Сумщини запалювальними снарядами

Київ • УНН

 • 213956 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Сьогодні пообіді ворог використав проти території України запалювальні боєприпаси 9М22С з реактивних систем залпового вогню - Сумщину обстріляли з території рф, нараховано 30 пострілів, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

Деталі

"Сьогодні пообіді ворог використав проти території України запалювальні боєприпаси 9М22С з реактивних систем залпового вогню. Обстріл вівся з російського населеного пункту гордєєвка. Всього нараховано 30 пострілів, з яких 25 розірвалися в повітрі над одним з населених пунктів Юнаківської громади, решта 5 – на його околицях", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок нанесеного удару зазнала ушкоджень цивільна інфраструктура.

Також із російських гудовка та погар мінометним та гранотометним вогнем ворог крив прикордоння Чернігівщини.
Усього зафіксовано 24 мінометних вибухи та більше 40 пострілів із гранатомета, додали у ДПСУ.

Раніше

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти обстріляли фосфорними снарядами Юнаківську громаду Сумської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06