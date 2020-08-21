Утром в пятницу в столице незначительные пробки на мостах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Утром, по состоянию на 8:05, в столице движение транспорта затруднено на двух мостах в направлении правого берега - на Южном и мосту Метро. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит Большая Кольцевая, проспект Валерия Лобановского, улица Вадима Гетьмана, проспект Победы, улица Жилянская.
Кроме того, движение транспорта затруднено на улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе.
На левом берегу Киева заметны пробки на Броварском проспекте, проспекте Соборности, Русановской набережной и проспекте Бажана.
Движение на мостах: на Южном и мосту Метро движение затруднено в направлении правого берега, Северным, Дарницком и мостом Патона можно проехать свободно.
Напомним, на 21 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,48 грн/долл.