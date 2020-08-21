Утром в пятницу в столице незначительные пробки на мостах

Так, в пробках стоит Большая Кольцевая, проспект Валерия Лобановского, улица Вадима Гетьмана, проспект Победы, улица Жилянская.

Кроме того, движение транспорта затруднено на улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе.

На левом берегу Киева заметны пробки на Броварском проспекте, проспекте Соборности, Русановской набережной и проспекте Бажана.

Движение на мостах: на Южном и мосту Метро движение затруднено в направлении правого берега, Северным, Дарницком и мостом Патона можно проехать свободно.

Напомним, на 21 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,48 грн/долл.



